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Resmi Gazete yayımlandı! HSK'da görev değişiklikleri: İşte il il yeni atamalar...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Buna göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İşte il il görev değişiklikleri ve tüm atama kararları...

Giriş: 29.06.2024 00:20 Güncelleme: 29.06.2024 01:02
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Resmi Gazete yayımlandı! HSK’da görev değişiklikleri: İşte il il yeni atamalar...

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK'ye ait atama kararları ile toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti.

İşte tüm atama kararları...

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Resmi Gazete yayımlandı! Görev değişiklikleri: HSK’da yeni atamalar...

Resmi Gazete'de yayımlanan 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı HSK kararı ile 4 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına atamalar yapıldı. Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.

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Resmi Gazete yayımlandı! Görev değişiklikleri: HSK’da yeni atamalar...

Resmi Gazete'de yer alan 21.02.2024 tarihli ve 253 sayılı karar ile 37 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, 13.06.2024 tarihli ve 820 sayılı karar ile ise 4 bin 9 hakim, savcı ve Adliye ve Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği ve başkanlığına atamalar yapıldı. Aynı tarihli ve 821 sayılı karar ile ise 290 İdare ve Vergi Mahkemesi üyeliklerine ve başkanlıklarına ise görevlendirmeler gerçekleştirildi.

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Resmi Gazete yayımlandı! Görev değişiklikleri: HSK’da yeni atamalar...
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Resmi Gazete yayımlandı! Görev değişiklikleri: HSK’da yeni atamalar...