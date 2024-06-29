29 Haziran 2024, Cumartesi
Resmi Gazete yayımlandı! HSK'da görev değişiklikleri: İşte il il yeni atamalar...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Buna göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İşte il il görev değişiklikleri ve tüm atama kararları...
Giriş: 29.06.2024 00:20 Güncelleme: 29.06.2024 01:02
- 1
- 127
- 2
- 127
- 3
- 127
- 4
- 127
- 5
- 127