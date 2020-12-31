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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Komik, eğlenceli, şakalı yeni yıl mesajları 2021: Yeni yıla eğlenerek girin! Eşe, dosta komik yılbaşı mesajları... Komik, eğlenceli, şakalı yeni yıl mesajları 2021: Yeni yıla eğlenerek girin! Eşe, dosta komik yılbaşı mesajları...
Komik, eğlenceli, şakalı yeni yıl mesajları 2021 için araştırmalar sıklık kazandı. 2020 yılı geride kalırken, 2021 için geri sayım sürüyor. Coşkuyla kutlanacak yılbaşının yanında uzakta olan sevdiklerini mutlu etmek isteyenler eğlenceli, şakalı ve komik mesajları sorgulanmaya başladı. 2021 yılı bazılarına sevinç bazılarına da hüzün getirecek. Koronavirüs ve depremlerle geçen 2020 yılı sonrasında yüzlerin birazda olsa gülmesi için en güzel mesajları haberimizde derledik. İşte, komik, eğlenceli, şakalı yeni yıl mesajları...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 16:18
Komik, eğlenceli, şakalı yeni yıl mesajları 2021 için sorgulamalar hız kazandı. 2021'e sayılı günler kala birçok kişi sevdiklerinin yılbaşını mesaj yoluyla kutlayacak. Sizler için yeni yıl mesajları 2021 güncel smsleri derledik. 2021 yılı yeni umutların yeşereceği insan hayatına yeni fırsatların doğacağı bir yıl olacak. Bazılarına sevinç bazılarına da hüzün getirecek. ahaber.com.tr olarak en güzel ve komik mesajları sizler için bir araya getirdik. İşte, Komik, eğlenceli, şakalı yeni yıl mesajları 2021 ve yeni yıla eğlenerek girin! Eşe, dosta komik yılbaşı mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ YIL MESAJLARI 2021
Yeni yılın tüm insanlar için barış ve huzur içinde geçmesi, çocukların ölmediği, mazlumların ezilmediği, savaşların olmadığı, kanların akmadığı bir yıl olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
2020 sana güle güle, 2021 sana merhaba. Aramıza hoş geldin, bizlere mutluluk ve neşe getirmen dileğiyle…
Yeni yılı doyasıya yaşamak ve her gününden ayrı bir tat almak, mutluluk yaşamanız dileğiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Tüm sevdiklerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Yeni yılın herkesin gönlündeki güzellikleri getirmesini temenni ederim.
YENİ YIL SÖZLERİ
Yeni yıl senin için aydınlık ve umut dolu olsun, karanlık ve hüzün sizden uzak dursun. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Yeni Yılı'nın başarı, sağlık, refah ve mutlulukla dolu olmasını umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Büyük mutluluk ve şansla dolu harika bir yıl geçirmeni dilerim! Sağlığınızı koruyun ve daha yüksek seviyelerde daha yüksek başarılara ulaşın. Harika bir yıl diliyorum!
Artık Yeni Yıl ve bu, yaşam sözlüğünü yenilemek için en uygun zaman. Kıskançlık, nefret, intikam, açgözlülük gibi sözcükleri sözlüğünüzden kaldırın ve yerlerine sevgi, bakım, şefkat, dürüstlük ve memnuniyet gibi kelimeler koyun. Bu, ileride büyük ve suçluluk duymayan bir yıl geçirmenizi sağlayacaktır. Mutlu yıllar…
Hayatımda olman, bana ihtiyaç duyduğum zamanda güvenebileceğim ve arayabileceğim birisi olduğunu garanti ediyor. Bu senenin sona ermesiyle birlikte, bir başka yılın hayatlarımıza girerek, bize birbirimizin her zaman yanında olma şansını elde ediyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!