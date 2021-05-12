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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet il il bayram namazı saatleri belli oldu. Yarın milyonlarca Müslüman İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Antalya ve diğer illerimizde bayram namazı için sabah saatlerinde camileri dolduracak. 2021 Mübarek Ramazan ayı sona erdi. Dün gece son teravihler kılındı ve son sahurlar yapıldı. Bayram namazı heyecanı başladı. Bayram namazı, güneş doğduktan sonra cemaatle kılınan 2 rekâtlık bir namazdır. İşte, 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 22:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 22:58
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