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Haberler Galeri Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet il il bayram namazı saatleri belli oldu. Yarın milyonlarca Müslüman İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Antalya ve diğer illerimizde bayram namazı için sabah saatlerinde camileri dolduracak. 2021 Mübarek Ramazan ayı sona erdi. Dün gece son teravihler kılındı ve son sahurlar yapıldı. Bayram namazı heyecanı başladı. Bayram namazı, güneş doğduktan sonra cemaatle kılınan 2 rekâtlık bir namazdır. İşte, 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 22:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 22:58
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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Türkiye bayram namazı saatlerini duyurdu. İslam beldelerinde yarın milyonlarca kişi bayram namazı kılacak ve mübarek Ramazan ayı bayram namazlarıyla idrak edilmeye başlanacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yine buruk geçecek olan Bayram'a Mescid-i Aksa'daki İsrail'in saldırıları eklenince üzüntüler, bayram sevincini burukluğa bıraktı. Yarın güneşin doğumuyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya olmak üzere tüm illerimizde bayram namazı kılınacak. İşte il il bayram namaz vakitleri...

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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?

İstanbul'da bayram namazı bu yıl saat 06.22'de kılınacak.

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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?

Ankara'da bayram namazı bu yıl saat 06.23'de kılınacak.

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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?

İzmir'de bayram namazı bu yıl saat 06.34'te kılınacak.

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Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,