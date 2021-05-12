Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Türkiye bayram namazı saatlerini duyurdu. İslam beldelerinde yarın milyonlarca kişi bayram namazı kılacak ve mübarek Ramazan ayı bayram namazlarıyla idrak edilmeye başlanacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yine buruk geçecek olan Bayram'a Mescid-i Aksa'daki İsrail'in saldırıları eklenince üzüntüler, bayram sevincini burukluğa bıraktı. Yarın güneşin doğumuyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya olmak üzere tüm illerimizde bayram namazı kılınacak. İşte il il bayram namaz vakitleri...