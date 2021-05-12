Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve İslam alemi, Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram sabahında da camileri doldurarak bayram namazını kılacak. İşte, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...