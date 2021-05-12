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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...
Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala bayram namazının evde mi, cami de mi kılacağının merakı sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Evde bayram namazı kılacaklar için detayları bir araya getirdik. İşte, Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 21:03
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