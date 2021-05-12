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Haberler Galeri Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala bayram namazının evde mi, cami de mi kılacağının merakı sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Evde bayram namazı kılacaklar için detayları bir araya getirdik. İşte, Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 21:03
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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve İslam alemi, Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram sabahında da camileri doldurarak bayram namazını kılacak. İşte, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek.

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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı...

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda

Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır