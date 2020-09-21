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Haberler Galeri YKS ek yerleştirmede son günler! 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS ek yerleştirmede son günler! 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS ek tercih ne zaman bitiyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin YKS ek tercih işlemleri 17 Eylül'de başladı. Ek yerleştirme heyecanı yaşayan öğrenciler, tercih sonuçlarını beklerken, henüz tercih yapamayan adaylar tercihlerin ne zaman biteceğini araştırıyor. ÖSYM tarafından ek tercihlere ilişkin detaylar açıklandı. Peki, 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 10:57
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YKS ek yerleştirmede son günler! 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan YKS ek tercih süreci devam ediyor. 17 Eylül'de başlayan ek tercih işlemlerinde son viraja girildi. Henüz tercih yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte ayrıntılar...

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YKS ek yerleştirmede son günler! 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Eylül'de başlayan YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecekler.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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YKS ek yerleştirmede son günler! 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak?

2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

(LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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YKS ek yerleştirmede son günler! 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

2020 YKS ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

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YKS ek yerleştirmede son günler! 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)