2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

(LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...