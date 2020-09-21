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YKS ek yerleştirmede son günler! 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak?
YKS ek tercih ne zaman bitiyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin YKS ek tercih işlemleri 17 Eylül'de başladı. Ek yerleştirme heyecanı yaşayan öğrenciler, tercih sonuçlarını beklerken, henüz tercih yapamayan adaylar tercihlerin ne zaman biteceğini araştırıyor. ÖSYM tarafından ek tercihlere ilişkin detaylar açıklandı. Peki, 2020 YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 21.09.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 10:57
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