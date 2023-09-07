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Haberler Galeri 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...

2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...

"YKS boş kontenjanlar açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. tercih işlemlerini bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu 2023 ile 2. ek yerleştirme listeleri belli olacak. Öte yandan, 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları da merak ediliyor. YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2023 PDF listesi…

Giriş Tarihi: 07.09.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 16:14
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2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...

2023 YKS ek tercihler için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek tercih dönemi, her yılın belirli bir takvimine göre gerçekleşiyor. YÖK ATLAS ile 2023 YKS boş kontenjanları, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte; ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

YKS tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında alındı. Heyecanlı bekleyişin ardından üniversite tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü açıklandı.

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

2. tercih işlemleri öncesinde YKS tercih sonuçları kontrol ediliyor:

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de biteceği göz önünde bulundurulduğunda 2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

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2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023 VE 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

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2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.