2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...

2023 YKS ek tercihler için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek tercih dönemi, her yılın belirli bir takvimine göre gerçekleşiyor. YÖK ATLAS ile 2023 YKS boş kontenjanları, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte; ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi 2023!