AK Parti Erzurum belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? AK Parti Erzurum belediye başkan adayları listesi 2024!

"AK Parti Erzurum belediye başkan aday adayları 2024 açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2024 Yerel seçimleri öncesi 81 ilde temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken, AK Parti Erzurum'da yeni bir aşamaya geçerek aday belirleme sürecini hızlandırdı. Peki, AK Parti Erzurum belediye başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.12.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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