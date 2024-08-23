23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber'de yanıt buldu

Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber'de yanıt buldu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından dolayı 9,5 ay süren tutukluluğun ardından geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edildi. Tahliyenin ardından, Polat ve eşi Engin Polat'ın el konulan lüks araçlarının akıbeti gündeme geldi. Tahliye sonrası Dilan Polat'ın, el konulan lüks araçlarını geri almak için dava açtığı iddia edildi. Peki Dilan Polat arabalarını geri alabilecek mi? A Haber muhabiri Kübra Kılıç, konuyla ilgili avukat Zafer İşeri ile görüştü.

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:46
Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber’de yanıt buldu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 4 Kasım 2023 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyordu. 'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.


Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber’de yanıt buldu

MASAK raporunda ticari faaliyetlerde yer almadığı belirlenen Polat, tahliye olur olmaz çocuklarını aldı ve eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti.

Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber’de yanıt buldu

Cezaevi çıkışında orta sınıf bir arabaya binerken görülen Polat'ın devlet tarafından el konulan 24 adet lüks aracın akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber’de yanıt buldu

Cezaevinden tahliye olan Dilan Polat'ın arabaları almak için dava açtığı iddia edildi.

Peki Dilan Polat arabalarını geri alabilecek mi? A Haber muhabiri Kübra Kılıç, konuyla ilgili avukat Zafer İşeri ile görüştü. Avukat Zafer İşeri, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Dilan Polat aynı dosyada yer alan sanıklar her ne kadar masumiyet anlayışından yararlanıyor olsalar da hala o dosyanın sanıkları ve hakkındaki iddialar devam ediyor. İddianame geçerliliğini koruyor. Sadece tutukluluk hali kaldırıldı. Bu da suçun vasıf mahiyeti veya tutuklulukta geçen süre gözeterek yapıldı. Ama en ciddi şekliyle yargılama devam ediyor. Yargılama kapsamında verilen el koyma tedbiri de yürürlükte. Yargılanmanın sonuna kadar el koyma tedbirinin devam etmesi makul olandır yargısal açıdan.

Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber’de yanıt buldu

Çünkü bu araçların ya da mal varlığının suçtan elde edilen gelirlerle temin edildiği konusunda bir iddia var ancak yargılanmanın sonunda bu iddia gerçek ya da değil, doğru ya da değil ayrımına varabilecek mahkeme. Dolayısıyla her ne kadar sanık müdafileri bu yönde el konulan malların iadesi, araçların kendilerine teslimi hususunda bir talepte bulunmuş olsa da bunu mahkeme inceleyecek. Sisteme göre kısa yoldan bu aşamada el koyma kararını kaldırmayacaktır. Yargılamanın sonuna kadar bekleyecektir. Eğer bu mal varlıkları suçtan elde edildiyse o zaman müsadere kararı verecek ve tamamının mülkiyetinin hazineye geçmesini sağlayacak.