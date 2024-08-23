Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber’de yanıt buldu

Çünkü bu araçların ya da mal varlığının suçtan elde edilen gelirlerle temin edildiği konusunda bir iddia var ancak yargılanmanın sonunda bu iddia gerçek ya da değil, doğru ya da değil ayrımına varabilecek mahkeme. Dolayısıyla her ne kadar sanık müdafileri bu yönde el konulan malların iadesi, araçların kendilerine teslimi hususunda bir talepte bulunmuş olsa da bunu mahkeme inceleyecek. Sisteme göre kısa yoldan bu aşamada el koyma kararını kaldırmayacaktır. Yargılamanın sonuna kadar bekleyecektir. Eğer bu mal varlıkları suçtan elde edildiyse o zaman müsadere kararı verecek ve tamamının mülkiyetinin hazineye geçmesini sağlayacak.