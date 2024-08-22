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Haberler Galeri İzmir'de çöp krizi! CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde onlarca işçiden eylem

İzmir'de çöp krizi! CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde onlarca işçiden eylem

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde çalışan onlarca işçi talepleri karşılanmayınca iş bıraktı. İşçilerin eyleme gitmesiyle şehir merkezinde adeta çöp dağı oluştu. Çöp nedeniyle şehrin göbeğinde kötü koku ve kirlilik oluştu. Çöpler nedeniyle böcek artışının da olduğunu söyleyen vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız etti.

Giriş Tarihi: 22.08.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:16
İzmir’de çöp krizi! CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde onlarca işçiden eylem

CHP'li izmir Büyükşehir Belediyesi'nde talepleri karşılanmayan işçiler iş bırakınca kent merkezinde çöp yığını oluştu. 2 gündür toplanmayan çöpler bölgede sıcakların etkisiyle de kötü kokuya neden olunca vatandaşlar durumdan rahatsız oldu

İzmir’de çöp krizi! CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde onlarca işçiden eylem

CHP'Lİ BELEDİYE KRİZ!

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan 60'dan fazla temizlik işçisi, talep ettikleri vasıflarını alamamaları sebebiyle 2 gündür iş bırakma eylemine başladı.

İzmir’de çöp krizi! CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde onlarca işçiden eylem

ŞEHİR MERKEZİNDE ÇÖP YIĞINI

İşçilerin eylemi sebebiyle merkezi yerlerden biri olan Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöpler birikti.

İzmir’de çöp krizi! CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde onlarca işçiden eylem

Biriken çöpler, havanın da sıcak olmasıyla etrafa kötü koku yaymaya başladı. Çevre sakinleri ise kötü kokudan ve kirlilikten rahatsız olduklarını dile getirdi.

İzmir’de çöp krizi! CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde onlarca işçiden eylem

KÖTÜ KOKU VE BÖCEKLER YAYILDI

Kıbrıs Şehitleri caddesinde esnafın belirli saatlerde çöplerini dışarıya çıkardığını ama 2 gündür çöplerin toplanmadığını dile getiren esnaf Murat Karaağaç, şöyle konuştu: