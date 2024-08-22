22 Ağustos 2024, Perşembe
İzmir'de çöp krizi! CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde onlarca işçiden eylem
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde çalışan onlarca işçi talepleri karşılanmayınca iş bıraktı. İşçilerin eyleme gitmesiyle şehir merkezinde adeta çöp dağı oluştu. Çöp nedeniyle şehrin göbeğinde kötü koku ve kirlilik oluştu. Çöpler nedeniyle böcek artışının da olduğunu söyleyen vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız etti.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:16