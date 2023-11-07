Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat'ın çalışanına verdiği talimat şoke etti! Emniyet ifadeleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Cezaevine konulan Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Dilan Polat, üzerinde 28 mal varlığından haberdar olmadığını söyleyip "Ben sadece Çekmeköy'de oturduğumuz evi biliyorum" dedi. 3 maymunu oynayan Dilan Polat'ın polis baskınında çalışanına verdiği talimat ise şoke etti.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 07:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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