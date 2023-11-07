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Haberler Galeri Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat'ın çalışanına verdiği talimat şoke etti! Emniyet ifadeleri ortaya çıktı

Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat'ın çalışanına verdiği talimat şoke etti! Emniyet ifadeleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Cezaevine konulan Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Dilan Polat, üzerinde 28 mal varlığından haberdar olmadığını söyleyip "Ben sadece Çekmeköy'de oturduğumuz evi biliyorum" dedi. 3 maymunu oynayan Dilan Polat'ın polis baskınında çalışanına verdiği talimat ise şoke etti.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 07:57
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Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti! Emniyet ifadeleri ortaya çıktı

Eşi Engin Polat ve aile üyeleriyle birlikte haklarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçtan soruşturma başlatılan Dilan Polat'ın emniyette verdiği ifadenin detaylarına GÜNAYDIN ulaştı.

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Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti! Emniyet ifadeleri ortaya çıktı

İfadesinde ilk olarak 2007 yılında çalışmaya başladığını ve aynı yıl evlendiğini belirten Dilan Polat, 2014'den sonra doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladığını ve o zamanki aylık gelirinin 7-10 bin lira olduğunu, ünlülerin fotoğrafçılığını yapınca sosyal medyada tanındığını anlattı.

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Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti! Emniyet ifadeleri ortaya çıktı

Polat, daha sonra kadınların vücutlarını güzelleştirmek için güzellik merkezi açtığını, sermayesini hatırlamadığını, firmasının aylık gelirini bilmediğini, bu işlerle eşinin ilgilendiğini ileri sürdü.

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Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti! Emniyet ifadeleri ortaya çıktı

ÜZERİNE KAYITLI MAL VARLIĞI ÇOK, HABERİ YOK
İfadesinde üzerine kayıtlı bir mal varlığı olup olmadığını bilmediğini söylerken Dilan Polat, Güzellik Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin üzerine kayıtlı olduğunu ve ortağı bulunmadığını, geçmişte ise Dionseps adlı firmada Nez Demir ile ortak olduklarını ama ortaklığın artık devam etmediğini söyledi.

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Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti! Emniyet ifadeleri ortaya çıktı

Kendisine sorulan Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi Şirketi ne ait 16, kendisine ait ise 12 tane mal varlığı değerleriyle ilgili ise sadece Çekmeköy'de oturduğu ev hakkında bilgisi olduğunu dile getirdi.