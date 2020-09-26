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Haberler Galeri Valilik açıkladı! Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı?

Valilik açıkladı! Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı?

Son dakika haberi... Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım tedbirler alınıyor. Bulaş riski oluşturduğundan cadde, sokak park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda sigara içmenin bazı illerde yasaklandığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 09:47
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Valilik açıkladı! Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı?

Son dakika... Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alınıyor. Bazı illerde sokakta sigara içme yasağı getirildi. Maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan cadde, sokak, park gibi açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Sigara içmenin yasak olduğu iller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Valilik açıkladı! Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı?

Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde?

Giresun, Erzican, Sinop, Kütahya

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Valilik açıkladı! Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı?

ERZİNCAN'DA BAZI ALANLARDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mehmet Makas başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak bazı alanlarda sigara içme yasağı getirildiği bildirildi.

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Valilik açıkladı! Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı?

Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her türlü faaliyet alanı işkolu için alınması gereken önlemlerin de ayrı ayrı belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, il genelinde tüm park, bahçe ve pazar yerlerinde, ayrıca Ordu Caddesi üzeri eski MİT Kavşağı ile 13 Şubat Caddesi Devlet Hastanesi Kavşağı arası ve Halitpaşa Caddesi üzeri SGK Kavşağından Fevzipaşa Caddesi üzeri eski Terminal Kavşağına kadar maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içmenin yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

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Valilik açıkladı! Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı?

Alınan kararlara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi.