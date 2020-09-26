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Valilik açıkladı! Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı?
Son dakika haberi... Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım tedbirler alınıyor. Bulaş riski oluşturduğundan cadde, sokak park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda sigara içmenin bazı illerde yasaklandığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Parkta, sokakta yürürken sigara içmek yasaklandı mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.09.2020 09:37Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 09:47