Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Gram altın piyasalarda bin 18 lira çeyrek altın ise bin 665 lira civarında işlem görüyor. Peki bundan sonra altının yönü ne olur? İslam Memiş şöyle değerlendirdi:

Altın almalı mı satmalı mı? noktasında kısa ve orta caddeyi ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. FED sürpriz yapmadı, ve 7 baz puan faiz artırımı yaptı.