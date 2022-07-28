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Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

FED kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. Ons altın fiyatı uluslararası piyasada bin 738 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki altının seyri ne olacak? Gram altın ne kadar oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gelişmeleri A Para muhabiri Ahmet Şimşek'in konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş değerlendirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.07.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 13:59
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Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Dün akşam FED'in faizleri 75 baz puan yükseltmesiyle ons altın fiyatları yükselişe geçti. Bin 738 dolar seviyesine çıkan ons altın gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Gram altın piyasalarda bin 18 lira çeyrek altın ise bin 665 lira civarında işlem görüyor. Peki bundan sonra altının yönü ne olur? İslam Memiş şöyle değerlendirdi:

Altın almalı mı satmalı mı? noktasında kısa ve orta caddeyi ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. FED sürpriz yapmadı, ve 7 baz puan faiz artırımı yaptı.

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Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Bu karar altının ons fiyatında yükselişe neden oldu. Bin 748 dolara kadar çıkan ons altın bin 742 dolar civarında işlem görüyor.

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Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Bu da gram ve çeyrek altın için pozitif etki yaptı. Gram altın bin 14 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadede bin 20 lira direnç seviyesi.

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Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Ancak ağustos ayı içerisinde bin lira seviyesinin altına sarkma mümkün olabilir.