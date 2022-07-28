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Altının seyri ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?
FED kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. Ons altın fiyatı uluslararası piyasada bin 738 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki altının seyri ne olacak? Gram altın ne kadar oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları yükselir mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gelişmeleri A Para muhabiri Ahmet Şimşek'in konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş değerlendirdi.