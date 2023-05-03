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Haberler Galeri DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı... sinav.diyanet.gov.tr

DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı... sinav.diyanet.gov.tr

DİB en az ilkokul mezunu persone alımı yapıyor! Son dakika duyurusu az önce geldi. Yurt genelinde toplamda 4 bin 538 kişinin istihdam edileceği belirtildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair detayları sorgulanıyor. Personel alımı başvuru şartları daha önce yayımlanmıştı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor? İşte, DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 14:39
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DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı... sinav.diyanet.gov.tr

2023 DİB personel alımı başvuru ekranı! Diyanet İşleri Başkanlığı en az lise mezunu temizlik görevlisi, aşçı, şoför ve güvenlik görevlisi alacağını son dakika açıkladı. Duyurunun ardından başvuru yapmak isteyenler, Diyanet personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi meslek gruplarına alım yapılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı müracaat formu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı... sinav.diyanet.gov.tr

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

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DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı... sinav.diyanet.gov.tr

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Müracaatlar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı... sinav.diyanet.gov.tr

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,

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DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı... sinav.diyanet.gov.tr

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veyadengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,