03 Mayıs 2023, Çarşamba
İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! esube.iskur.gov.tr
KGM İŞKUR işçi alımı başvuru sayfası 2023! Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin yeni işçi alımı son dakika duyuruldu. İlan şartlarını taşıyan adaylar; esube.iskur.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Başvurmak isteyen kişiler, İŞKUR Karayolları personel alımı başvuru nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, KGM başvuru şartları neler? İşte, KGM personel alımı başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:40
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