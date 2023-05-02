Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!

AÖL sınav sonuç ekranı arama motorlarında hız kazandı! Binlerce öğrenci, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler MEB'den yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte, MEB AÖL son dakika duyurular...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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