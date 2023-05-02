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Haberler Galeri Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!

AÖL sınav sonuç ekranı arama motorlarında hız kazandı! Binlerce öğrenci, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler MEB'den yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte, MEB AÖL son dakika duyurular...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:05
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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!

AÖL sınav sonuçları son dakika 2023! Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek sınav sonuçları duyurusunu bekliyor. Online gerçekleştirilen sınavlar içiğn adaylar, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? sorusunu gündeme taşıdı. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı e-devlet!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.