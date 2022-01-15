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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de! Aile-Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de! Aile-Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılına atamalar yapıldı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 01:25 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 01:25
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de! Aile-Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişliğine Mehmet Konca atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Recep Güner görevinden alındı.

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de! Aile-Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Üyeliğine Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu atandı.

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de! Aile-Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı...

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI'NA YAPILAN ATAMALAR

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Osman Nuri Erdem,

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de! Aile-Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı...

Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Esra Güler,

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de! Aile-Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı...

Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Nebi Çelik, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Aydın, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Çağatay Emrah Öngüt atandı.