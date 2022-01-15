Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de! Aile-Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılına atamalar yapıldı. İşte o isimler...