DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DHBT sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Aralık ayının ortasına doğru yaklaşmamız ile birlikte gözler DHBT'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. KPSS DHBT sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması geldi. Peki, DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte haberin detayları...