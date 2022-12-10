10 Aralık 2022, Cumartesi
DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar için gerçekleştirilen DHBT sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 KPSS DHBT sınavının sonuçları aralık ayında açıklanacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.12.2022 13:00
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