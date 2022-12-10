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DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar için gerçekleştirilen DHBT sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 KPSS DHBT sınavının sonuçları aralık ayında açıklanacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 13:00
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DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DHBT sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Aralık ayının ortasına doğru yaklaşmamız ile birlikte gözler DHBT'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. KPSS DHBT sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması geldi. Peki, DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 27 Kasım'da gerçekleştirilen DHBT sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 DHBT sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DHBT SINAV KONULARI NASILDI?

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluştu ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olarak uygulandı.

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DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Konular ise şöyleydi:

a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
ç) Siyer
d) İslam Ahlakı

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DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterdi. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluştu.