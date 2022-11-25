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Haberler Galeri DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

DHBT sınav giriş belgesi, pazar günü sınava katılacak adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Adayların sınava katılabilmesi için sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından 2022 KPSS DHBT sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Peki, DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma nereden yapılır? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:42
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DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşların katılım sağlayacağı DHBT için geri sayım başladı. Adayların sınava girebilmek için sınav giriş belgelerini yanlarına almaları gerekiyor. Peki, DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma nereden yapılır? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden çıktı olarak alabilecek.

DHBT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

KPSS DHBT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. DHBT-1 ve DHBT-2 kapsamında toplam 40 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 60 dakika süre verilecek.

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DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

DHBT SINAV KONULARI

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

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DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
ç) Siyer
d) İslam Ahlakı