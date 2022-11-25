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DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
DHBT sınav giriş belgesi, pazar günü sınava katılacak adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Adayların sınava katılabilmesi için sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından 2022 KPSS DHBT sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Peki, DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma nereden yapılır? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...