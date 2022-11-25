DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşların katılım sağlayacağı DHBT için geri sayım başladı. Adayların sınava girebilmek için sınav giriş belgelerini yanlarına almaları gerekiyor. Peki, DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma nereden yapılır? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...