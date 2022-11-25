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Haberler Galeri ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES/3 sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen adayların ALES/3 sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki 2022 ALES/3 açıklandı mı? ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli oluyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 13:59
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ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES/3 sınavının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Binlerce adayın emek verip ter döktüğü ALES/3 sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 20 Kasım'da gerçekleşen 2022 ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli oluyor? Cevapları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimine göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

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ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES SONUÇLARI NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES\3 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

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ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Kasım 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Kasım 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.