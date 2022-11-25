ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES/3 sınavının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Binlerce adayın emek verip ter döktüğü ALES/3 sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 20 Kasım'da gerçekleşen 2022 ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli oluyor? Cevapları haberimizde...