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ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?
ALES/3 sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen adayların ALES/3 sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki 2022 ALES/3 açıklandı mı? ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli oluyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...