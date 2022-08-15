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Haberler Galeri AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavlarına binlerce öğrenci katılım sağladı. Sınavın sona ermesi ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler yaz okulu sonuçları hakkında detayları araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:09
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AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2022 yaz okulu sınavları 13 Ağustos'ta uygulandı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖF yaz okulu sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF tarafından sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için şartlar değişiyor. GNO olarak bilinen Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olan ve başarısız dersi bulunmayan adaylar mezun olmaya hak kazanıyor. 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS'lik dersi almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmak isteyenlerin ise 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir.

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AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF'TE MAZERET SINAVI VAR MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.