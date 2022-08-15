15 Ağustos 2022, Pazartesi
AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavlarına binlerce öğrenci katılım sağladı. Sınavın sona ermesi ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler yaz okulu sonuçları hakkında detayları araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:09
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