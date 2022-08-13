13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi

20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi

20 bin öğretmen ataması için geri sayım başladı. 2022 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav bugün sona erdi. Sınava katılan öğretmen adayları, heyecan içinde mülakat sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB atama takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022 17:04
  • 1
  • 13
20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi

20 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında süreç sona eriyor. Sözlü sınavın bugün tamamlanması ile birlikte gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Sözlü sınavdan başarılı olan adaylar tercih yapacak. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılı 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

  • 3
  • 13
20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

  • 4
  • 13
20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

  • 5
  • 13
20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi

2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),