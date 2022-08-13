20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi

20 bin öğretmen ataması için geri sayım başladı. 2022 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav bugün sona erdi. Sınava katılan öğretmen adayları, heyecan içinde mülakat sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB atama takvimi...