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1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler?
Son dakika... 1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 Haziran dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen tercihleri 28 Ağustos - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınmış, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Ataması yapılan öğretmenler heyecanla göreve başlayacakları günü bekliyor. Peki, 1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.09.2020 12:45Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 12:59