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1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler?

Son dakika... 1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 Haziran dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen tercihleri 28 Ağustos - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınmış, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Ataması yapılan öğretmenler heyecanla göreve başlayacakları günü bekliyor. Peki, 1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 12:59
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1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler?

1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül'de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemine ilişkin öğretmen atamalarının tamamlanmasının ardından göreve başlama süresi merak edilmeye başlandı. Ataması yapılan öğretmenler, görev süresi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak işlemi için istenen belgeler neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler?

1 EYLÜL'DE ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

1 Eylül'de yapılan atama töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Elbet bu okulların açılması ile takvime bağlı, önümüzdeki süreçte zaten bunu sizlerle paylaşmış oluruz"

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1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler?

Buna göre, yeni atanan öğretmenlerin göreve ne zaman başlayacağı okulların açılması ile doğru orantılı. Okulların 21 Eylül'de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçeceği belirtilmişti. Yeni atanan öğretmenlerin ise o hafta görevlerine başlaması bekleniyor.

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1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler?

GÖREVE BAŞLAMAK İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek.

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1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler?

- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

- Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,