1 Eylül'de atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler?

1 EYLÜL'DE ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

1 Eylül'de yapılan atama töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Elbet bu okulların açılması ile takvime bağlı, önümüzdeki süreçte zaten bunu sizlerle paylaşmış oluruz"