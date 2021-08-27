28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DGS tercih kılavuzu 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM takvimi

DGS tercih kılavuzu 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM takvimi

DGS tercih kılavuzu yayımlandı. 2021 DGS tercih işlemleri bugünden itibaren alınıyor. ÖSYM tarafınan yapılan açıklamaya göre, 2021 DGS yerleştirmeleri için belirlenen tarihler aralığında tercih alınacak. Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler detayları araştırmaya başladı. DGS tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS tercih kılavuzu ile 2021 DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:37
  • 1
  • 14
DGS tercih kılavuzu 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM takvimi

DGS tercihleri nasıl yapılır? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak öğrencilerin yerleştirme süreci başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile tercih takvimi belirlendi. Peki, DGS tercih kılavuzu ile 2021 DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
DGS tercih kılavuzu 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM takvimi

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 DGS tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 14
DGS tercih kılavuzu 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM takvimi

KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

  • 4
  • 14
DGS tercih kılavuzu 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM takvimi

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

2021 DGS tercih sürecinde Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları, Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Üniversite/Meslek Yüksekokulları, Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Program bilgileri ile kontenjan ve taban puanlar, 2021 DGS tercih kılavuzunda duyuruldu. Aşağıdaki linke tıklayarak 2021 DGS kontenjan ve taban puan bilgilerine ulaşabilirsiniz.

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

  • 5
  • 14
DGS tercih kılavuzu 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM takvimi

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Tercih takviminin sona ermesinin ardından, sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.