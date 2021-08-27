28 Ağustos 2021, Cumartesi
DGS tercih kılavuzu 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM takvimi
DGS tercih kılavuzu yayımlandı. 2021 DGS tercih işlemleri bugünden itibaren alınıyor. ÖSYM tarafınan yapılan açıklamaya göre, 2021 DGS yerleştirmeleri için belirlenen tarihler aralığında tercih alınacak. Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler detayları araştırmaya başladı. DGS tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS tercih kılavuzu ile 2021 DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:37
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