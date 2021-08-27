DGS tercih kılavuzu 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM takvimi

DGS tercihleri nasıl yapılır? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak öğrencilerin yerleştirme süreci başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile tercih takvimi belirlendi. Peki, DGS tercih kılavuzu ile 2021 DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte cevaplar...