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DGS tercih kılavuzu 2020: DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları
DGS tercih kılavuzu yayımlandı. 2020 DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş içinde olan öğrenciler kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini gerçekleştirecekler. Üniversitelerin 4 yıllık programlarına tercih yapacak öğrenciler için ÖSYM tarafından detaylar açıklandı. Yayımlanan kılavuz ile birlikte tercihlere dair merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2020 DGS tercih kılavuzu ve üniversitelerin 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 10:21Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 10:34