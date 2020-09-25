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DGS tercih kılavuzu 2020: DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları

DGS tercih kılavuzu yayımlandı. 2020 DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş içinde olan öğrenciler kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini gerçekleştirecekler. Üniversitelerin 4 yıllık programlarına tercih yapacak öğrenciler için ÖSYM tarafından detaylar açıklandı. Yayımlanan kılavuz ile birlikte tercihlere dair merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2020 DGS tercih kılavuzu ve üniversitelerin 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 10:34
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DGS tercih kılavuzu 2020: DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları

DGS tercih kılavuzu yayımlandı. 2020 yılına ilişkin DGS tercihleri, kılavuzda yer alan bilgilere göre yapılacak. DGS puanlarını öğrenen öğrenciler, aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacaklar. 2020 DGS tercihleri 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Üniversitelerin lisans programları ve kontenjanları bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS tercihleri ne nasıl yapılır? İşte 2020 DGS tercih kılavuzu ve üniversitelerin 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS tercih kılavuzu 2020: DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. 25 Eylül'de başlayan tercih işlemleri, 2 Ekm 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercih kılavuzu 2020: DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları

DGS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

Dikey geçiş yapılacak lisans bölümleri ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte belli oldu. Aşağıdaki linklere tıklayarak, merkezi yerleştirme ile geçiş yapılacak bölümler ile ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak lisans programlarına erişebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (MERKEZİ YERLEŞTİRME)

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE)

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DGS tercih kılavuzu 2020: DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

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DGS tercih kılavuzu 2020: DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları ve kontenjanları

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler.Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.