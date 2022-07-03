03 Temmuz 2022, Pazar
DGS soruları açıklandı mı? 2022 DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM SON DAKİKA
DGS soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Lisans programlarına geçiş yapacak olan öğrenciler, bugün DGS'ye katıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler soru ve cevaplara çevrildi. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isyeyen öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Peki, DGS soruları açıklandı mı? 2022 DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.07.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 11:35
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