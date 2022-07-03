03 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir?

DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir?

DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı DGS'nin tamamlanmasının ardından tercih dönemi başlayacka. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında DGS baraj puanı ve taban-tavan puanları oldu. DGS puan sistemine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 11:10
  • 1
  • 14
DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir?

DGS baraj puanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Lisans programlarına geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen DGS sınavı bugün uygulanıyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı DGS'de gözler puan detaylarına çevrildi. Baraj puanı ile taban-tavan puanlar hakkında sorular gündeme geldi. Peki, DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir?

DGS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

Lisans programlarına geçiş yapmak için gerçekleştirilen DGS'de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor. DGS sınavında özel bir puan hesaplama uygulaması yapılıyor

  • 3
  • 14
DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir?

DGS TABAN-TAVAN PUANLARI VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 4
  • 14
DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir?

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

  • 5
  • 14
DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.