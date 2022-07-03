03 Temmuz 2022, Pazar
DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir?
DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı DGS'nin tamamlanmasının ardından tercih dönemi başlayacka. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında DGS baraj puanı ve taban-tavan puanları oldu. DGS puan sistemine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS baraj puanı kaç? 2022 DGS puanına okul ön lisans puanı ekleniyor mu? DGS taban-tavan puanları nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.07.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 11:10
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