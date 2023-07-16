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DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI A-B-C-D KİTAPÇIĞI PDF İNDİR | 2023 DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen...
DGS sınav soruları ve cevap anahtarı 2023! 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrilecek. Sınava katılım sağlayan adaylar cevaplarını kontrol etmek amacıyla cevap anahtarını sorgulayacak. DGS sınavı önlisans eğitimini lisansa tamamlamak amaçlı tercih edilmekte. Peki, DGS sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:04Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 13:44