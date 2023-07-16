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Haberler Galeri 15 Temmuz 7 yılını geride bıraktı! Yurdun dört bir yanında ilk günkü gibi demokrasi nöbeti

15 Temmuz 7 yılını geride bıraktı! Yurdun dört bir yanında ilk günkü gibi demokrasi nöbeti

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü. Darbe girişiminin 7. yılında, yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Aziz şehitler rahmetle anılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" mesajı verdi. Milyonlar ilk günkü ruh ve bilinçle vatan nöbetine durdu.

Giriş Tarihi: 16.07.2023 00:37 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 00:58
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15 Temmuz 7 yılını geride bıraktı! Yurdun dört bir yanında ilk günkü gibi demokrasi nöbeti

Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

Türkiye Yüzyılı'nını kahramanı olan 252 vatan evladı o ihanet gecesinde şehadet şerbeti içti.

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15 Temmuz 7 yılını geride bıraktı! Yurdun dört bir yanında ilk günkü gibi demokrasi nöbeti

"7 DEĞİL 70 YIL GEÇSE DE UNUTTURMAYACAĞIZ"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz bizim onurumuz, haysiyetimiz, şeref madalyamız, istiklal beyannamemizdir" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan yurdun dört bir yanında 15 Temmuz anmaları yapıldı.

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15 Temmuz 7 yılını geride bıraktı! Yurdun dört bir yanında ilk günkü gibi demokrasi nöbeti

İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası'nda 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi.

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15 Temmuz 7 yılını geride bıraktı! Yurdun dört bir yanında ilk günkü gibi demokrasi nöbeti

Beylerbeyi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli iradeyle kucaklaştı. 15 Temmuz'un aziz şehitleri anıldı.

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15 Temmuz 7 yılını geride bıraktı! Yurdun dört bir yanında ilk günkü gibi demokrasi nöbeti

15 TEMMUZ SANCAK KOŞUSU ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ'NDE YAPILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılı anma etkinlikleri kapsamında organize edilen 15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı.

81 ilde eş zamanlı başlayan organizasyon, İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlendi. 39 ilçeden 400 sporcunun katıldığı organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sporcular ve vatandaşların ellerinde bayraklarla koşuya katılması renkli görüntülere sahne oldu.