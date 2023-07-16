15 Temmuz 7 yılını geride bıraktı! Yurdun dört bir yanında ilk günkü gibi demokrasi nöbeti

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü. Darbe girişiminin 7. yılında, yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Aziz şehitler rahmetle anılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" mesajı verdi. Milyonlar ilk günkü ruh ve bilinçle vatan nöbetine durdu.