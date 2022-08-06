06 Ağustos 2022, Cumartesi
DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına geçiş için uygulanan DGS'nin sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları için geri sayım başladı. 3 Temmuz'da DGS'de ter döken öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.08.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 15:14
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