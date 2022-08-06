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DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına geçiş için uygulanan DGS'nin sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları için geri sayım başladı. 3 Temmuz'da DGS'de ter döken öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 15:14
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DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 3 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden bir ay geçmesinin ardından öğrencilerde heyecan daha da arttı. DGS kapsamında lisans programlarına tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu

DGS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

Lisans programlarına geçiş yapmak için gerçekleştirilen DGS'de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor. DGS sınavında özel bir puan hesaplama uygulaması yapılıyor

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DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu

DGS TABAN-TAVAN PUANLARI VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER NELER?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...