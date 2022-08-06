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Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi başlıyor

Kara Dikimevi Müdürlüğü, "Sıfır Atık" projesi kapsamında erlerin eğitim elbiselerinin geri dönüşüm işlemiyle yeniden kullanımını sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ay yıldızlı üniformalarının son teknoloji kullanılarak üretildiği Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbuldaki Kara Dikimevi Müdürlüğü, kapılarını açtı. Proje kapsamında hayata geçirilen pilot uygulamayla 250 erin kullandığı eğitim elbisesi, geri dönüşüm tesislerinde yeniden kamuflajlı eğitim elbiselik kumaş haline getirildi.

Giriş Tarihi: 06.08.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 16:06
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Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi başlıyor

Kara Dikimevi Müdürlüğü, "Sıfır Atık" projesi kapsamında erlerin eğitim elbiselerinin geri dönüşüm işlemiyle yeniden kullanımını sağladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ay yıldızlı üniformalarının son teknoloji kullanılarak üretildiği Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul'daki Kara Dikimevi Müdürlüğü ile Ankara'daki Hava Dikimevi Müdürlüğü kapılarını AA'ya açtı.

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Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi başlıyor

Kara Dikimevi Müdürlüğü, olumsuz çevresel etkileri önlemeyi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan "Sıfır Atık" projesi kapsamında geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan pilot çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda erlerin kullandığı 250 takım eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde kırpılarak elyaf elde edildi.

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Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi başlıyor

Daha sonra bu elyaflara kullanılmış pet şişelerden elde edilen polyester elyafı takviyesi yapılarak iplik üretildi. Bu iplikler, dokuma tesisinde yeniden eğitim elbiselik kumaş haline getirildi. Geri dönüşüm işlemi sonrasında ortaya çıkan kumaşın Mehmetçiğin kullanım konforu ile ihtiyacı olan diğer tüm teknik özellikleri sağladığı yapılan analizlerle tespit edildi.

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Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi başlıyor

Önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş elbiselerin kullanımını yaygınlaştırılmayı planlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları geri dönüşüm ile yeniden üniforma haline getiren ilk ordulardan biri olacak.

Kara Dikimevi Müdürü Albay Neslihan Ay, yaptığı açıklamada, Kara Dikimevi Müdürlüğü Ürün Tasarım Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm projesi yürütüldüğünü belirtti.