06 Ağustos 2022, Cumartesi
Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi başlıyor
Kara Dikimevi Müdürlüğü, "Sıfır Atık" projesi kapsamında erlerin eğitim elbiselerinin geri dönüşüm işlemiyle yeniden kullanımını sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ay yıldızlı üniformalarının son teknoloji kullanılarak üretildiği Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbuldaki Kara Dikimevi Müdürlüğü, kapılarını açtı. Proje kapsamında hayata geçirilen pilot uygulamayla 250 erin kullandığı eğitim elbisesi, geri dönüşüm tesislerinde yeniden kamuflajlı eğitim elbiselik kumaş haline getirildi.
Giriş Tarihi: 06.08.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 16:06
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