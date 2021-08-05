07 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DGS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM son dakika açıkladı! 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM son dakika açıkladı! 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 11 Temmuz'da uygulanan DGS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercih sürecini bekleyen öğrenciler için ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan sınav takvimi ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 15:59
  • 1
  • 13
DGS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM son dakika açıkladı! 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları, YKS tercih döneminin başlamasının ardından yeniden gündeme geldi. Lisans programlarına tercih yapacak olan öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenerek yerleşebilecekleri üniversiteleri araştırmak istiyor. ÖSYM ise sınav sonuçları hakkında merak edilenleri duyurdu. Peki, 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
DGS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM son dakika açıkladı! 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2021 DGS sınavının sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

  • 3
  • 13
DGS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM son dakika açıkladı! 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 DGS tercih takvimi henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi ve tüm detaylar belli olacak.

  • 4
  • 13
DGS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM son dakika açıkladı! 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 5
  • 13
DGS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM son dakika açıkladı! 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.