DGS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM son dakika açıkladı! 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 11 Temmuz'da uygulanan DGS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercih sürecini bekleyen öğrenciler için ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan sınav takvimi ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.08.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 15:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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