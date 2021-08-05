KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri, son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına geri sayım başlarken, başvurularını gerçekleştiren adaylar sınava hangi okulda gireceklerini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Peki, 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...