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Haberler Galeri KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin KPSS ÖABT sınavının giriş belgeleri yayımlandı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. ÖSYM tarafından sınav yerleri ve sınav tarihi ile ilgli merak edilen tüm detaylar açıklandı. ÖABT sınavına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 14:43
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KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri, son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına geri sayım başlarken, başvurularını gerçekleştiren adaylar sınava hangi okulda gireceklerini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Peki, 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021-KPSS ÖABT sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek.

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KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

2021 KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. İlk oturumda adaylara 150 dakika, ikinci oturumda ise 120 dakika süre verilecek.

Sınav, İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri alanı için oturum saat 14.45'te, diğer ÖABT alanları için ise saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

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KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖABT SINAV KONULARI

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Diğer Alanlar (Sınav saati: 10.15);

* İlköğretim Matematik
* Fen Bilimleri
* Matematik (Lise)
* Fizik
* Kimya/Kimya Teknolojisi
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

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KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İmam Hatip Meslek Dersleri Alanı (Sınav saati: 14.45)

* Türkçe
* Sosyal Bilgiler
* Türk Dili ve Edebiyatı
* Tarih
* Coğrafya
* Biyoloji
* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
* Rehberlik
* Beden Eğitimi
* Okul Öncesi
* İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))