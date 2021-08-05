07 Ağustos 2021, Cumartesi
ANA SAYFA
KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin KPSS ÖABT sınavının giriş belgeleri yayımlandı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. ÖSYM tarafından sınav yerleri ve sınav tarihi ile ilgli merak edilen tüm detaylar açıklandı. ÖABT sınavına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 05.08.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 14:43
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14