07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Yanan bölgelere hangi ağaç ekilmeli? Uzmanlar yanıtladı
Uzmanlar, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınlarında yanan kızılçam ağaçlarının yerine başka tür ağaçların dikilmesi yönündeki görüşlerin bilimsel olmadığını belirtti. Prof. Dr. Meral Avcı, "Bu ağacın ülkemize sonradan getirildiği, çabuk yandığı için yerine 'zeytin veya meyve ağaçları dikilsin' gibi bilimsel olmayan düşüncelere katılmak mümkün değildir" dedi. Prof. Dr. Ahmet Tolunay ise, "Ağaç türünün değiştirilmesi mümkün değil. Tabiata karşı gelemezsiniz. Tabiat getirdiğiniz ağaç türünü kabul etmez" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 05.08.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 12:32
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