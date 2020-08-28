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YÖK'ten son dakika üniversite açıklaması! 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak?
Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. YÖK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile üniversitelerin açılacağı tarih belli olmuştu. YKS tercih sonucuna göre kayıt yapacak öğrenciler için YÖK'ten yeni açıklama geldi. Peki, 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 12:41
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