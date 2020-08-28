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YÖK'ten son dakika üniversite açıklaması! 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. YÖK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile üniversitelerin açılacağı tarih belli olmuştu. YKS tercih sonucuna göre kayıt yapacak öğrenciler için YÖK'ten yeni açıklama geldi. Peki, 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 12:41
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YÖK'ten son dakika üniversite açıklaması! 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika... Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin üniversitelerin açılacağı tarihin duyurulmasının ardından kayıtların ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. ÖSYM tarafından kayıt takvimi duyurulduktan sonra, öğrenciler evraklarını hazırlamaya başlamıştı. YÖK tarafından üniversite kayıt tarihlerinin uzatıldığı bildirildi. Peki, 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK'ten son dakika üniversite açıklaması! 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelerin 1 Ekim itibarıyla açılabileceği bildirildi.

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YÖK'ten son dakika üniversite açıklaması! 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos'ta başlayacak.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin 'öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı."

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YÖK'ten son dakika üniversite açıklaması! 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

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YÖK'ten son dakika üniversite açıklaması! 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.