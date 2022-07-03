DGS ÖBP puan hesaplama 2022 | DGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ön lisans başarı puanları (ÖBP) nedir?
DGS puan hesaplama, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişi için gerçekleştirilen DGS'de binlerce aday ter dökecek. Tercih dönemi öncesinde sınav puanının nasıl heaplandığı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, DGS ÖBP puan hesaplama nasıl yapılır? Ön lisans başarı puanları (ÖBP) nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.07.2022
10:18 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
10:49
DGS ÖBP puan hesaplama nasıl yapılır? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. 2022 DGS ise bugün yapılıyor. DGS'ye katılan binlerce öğrenci heyecan içinde puan hesaplama işlemlerinin nasıl uygulandığını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS ÖBP puan hesaplama nasıl yapılır? Ön lisans başarı puanları (ÖBP) nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
DGS ÖBP PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
2022-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.
2022-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir ("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklı madde).
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: