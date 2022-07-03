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DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi: 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte DGS geçiş bölümleri

DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? 2022 DGS bugün gerçekleştiriliyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı DGS'de bazı sorular gündeme geldi. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde geçiş yapılan bölümler listesini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından konu hakkında merak edilenler açıklandı. Peki, DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte DGS geçiş bölümleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 10:50
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DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi: 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte DGS geçiş bölümleri

DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? DGS sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde geçiş yapılan bölümler listesini araştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, tercih dönemi öncesinde geçiş bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. DGS geçiş bölümleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi: 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte DGS geçiş bölümleri

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER NELER?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi: 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte DGS geçiş bölümleri

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi: 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte DGS geçiş bölümleri

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi: 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte DGS geçiş bölümleri

DGS ÖBP PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2022-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2022-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir ("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklı madde).