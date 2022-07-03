03 Temmuz 2022, Pazar
DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi: 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte DGS geçiş bölümleri
DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? 2022 DGS bugün gerçekleştiriliyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı DGS'de bazı sorular gündeme geldi. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde geçiş yapılan bölümler listesini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından konu hakkında merak edilenler açıklandı. Peki, DGS ile geçiş yapılan bölümler neler? 2022 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? İşte DGS geçiş bölümleri...
Giriş Tarihi: 03.07.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 10:50
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