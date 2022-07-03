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DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? Tüm detaylar

DGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürür? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan öğrenciler ve velileri, merak içinde bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü yer aldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 09:49
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DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? Tüm detaylar

DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) bugün uygulanıyor. Sınava katılan binlerce öğrenci merak içinde kaç yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü araştırmaya başladı. Peki, DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? Tüm detaylar

DGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).

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DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? Tüm detaylar

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? Tüm detaylar

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

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DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? Tüm detaylar

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.