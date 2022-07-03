DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? Tüm detaylar

DGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürür? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan öğrenciler ve velileri, merak içinde bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü yer aldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM 2022 DGS kaç yanlış bir doğruyu götürür? İşte cevaplar...