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Firari FETÖ'cü Cevheri Güven Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş! Köstebek polisle ortak mail adresi...

Türkiye'de yaşananları sanki olayın merkezindeymişçesine anlatarak yalanlarla algı yaratan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Ankara emniyetinde görev yapan köstebeği Serkan Dinçer'in dijital hesaplarında yapılan incelemelerde köstebek ile FETÖ'cü Güven'in iki mail adresini ortak kullandığı tespit edildi. turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com isimli iki mail adresini aynı şifre ile kullanan Cevheri Güven, bağlantılarının deşifre olmasının ardından adeta kudurdu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:11
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Firari FETÖ’cü Cevheri Güven Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş! Köstebek polisle ortak mail adresi...

Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesinin dijital halini 20 Eylül'de polis memuru Serkan Dinçer'in mail adresine yüklediği, Cevheri Güven'in de ortak kullandıkları şifreyle mail hesabına girip ifadeyi indirdiği tespit edildi. Bir kez daha suçüstü yakalanan kumpasçı Cevheri Güven, Dinçer'in tutuklu yargılandığı soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ı hedef aldı.

Başsavcı vekiline "Kasap" diyen firari FETÖ'cü, Ankara Emniyetindeki kumpas soruşturmasını Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ın açtığını ancak dosyanın onun elinden alındığı yalanını uydurdu. Cevheri'nin aynı iddiasını, T24 yazarı Tolga Şardan'ın da gündeme getirmesi ikisinin de aynı kaynaktan beslendiğini ortaya koydu.

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Firari FETÖ’cü Cevheri Güven Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş! Köstebek polisle ortak mail adresi...

Görseldeki: Köstebek polis memuru Serkan Dinçer

Çektiği kara propaganda videoları sayesinde elde ettiği gelirlerle Almanya'da lüks hayat yaşayan Cevheri Güven, örgüte tam bağlı olarak nitelendirilen 5'5'lik örgüt üyeleri arasında yer alıyor. Güven, aynı zamanda FETÖ'nün eski Emniyet İmamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de manevi oğlu olarak biliniyor.

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Firari FETÖ’cü Cevheri Güven Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş! Köstebek polisle ortak mail adresi...

ByLock kullanıcısı olan ve örgütte 'Bahadır' kod adını kullanan Erzurumlu Cevheri Güven, örgüt elebaşından alınan talimat gereği 17-25 Aralık'tan sonra parasını Bank Asya'ya yatıran örgüt yöneticilerinden. 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce 'tankın eli kulağında' paylaşımı yapan, Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasının planlayıcıları arasında yer alan Güven, devlet aleyhine yayınlar yaparak, Youtube kanalından asılsız haberlerle sürekli kamu çalışanlarını karalıyor.

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Firari FETÖ’cü Cevheri Güven Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş! Köstebek polisle ortak mail adresi...

SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tarafından kara propaganda yuvası haline getirdiği Almanya'daki adresinde görüntülenen Güven, Türkiye'de gündemdeki soruşturmalarla ilgili videolar çekip, sanki olayların içinde gibi algı operasyonuna devam ediyor.

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Firari FETÖ’cü Cevheri Güven Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş! Köstebek polisle ortak mail adresi...

İKİ MAİLİ ORTAK ŞİFRE İLE KULLANMIŞLAR
FETÖ üyesi firari Cevheri Güven ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan Ankara Emniyetinde görevli polis memuru Serkan Dinçer, "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Dinçer'in cep telefonu ve bilgisayarları bilirkişi tarafından yeniden incelendi. Yapılan incelemelerde Serkan Dinçer ile Almanya'daki firari Cevheri'nin turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com mail adreslerini ortak kullandığını ortaya çıktı.