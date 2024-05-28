28 Mayıs 2024, Salı
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven Ayhan Bora Kaplan dosyasını böyle ele geçirmiş! Köstebek polisle ortak mail adresi...
Türkiye'de yaşananları sanki olayın merkezindeymişçesine anlatarak yalanlarla algı yaratan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Ankara emniyetinde görev yapan köstebeği Serkan Dinçer'in dijital hesaplarında yapılan incelemelerde köstebek ile FETÖ'cü Güven'in iki mail adresini ortak kullandığı tespit edildi. turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com isimli iki mail adresini aynı şifre ile kullanan Cevheri Güven, bağlantılarının deşifre olmasının ardından adeta kudurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:11
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14