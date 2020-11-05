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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA İzmir depremi sonrası korkunç itiraf: Biliyorduk! Son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 114 kişi hayatını kaybetti. Depremde çöken Barış Sitesi'nin inşaatında çalışan bir inşaat işçisinin anlattıkları ise kan dondurdu: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk... Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 09:14
İzmir depreminde çok sayıda bina enkaza dönüşürken bazıları da ağır hasarlar aldı. Bayraklı'da en fazla hasar gören binaların olduğu alanlardan biri de Barış Sitesi'nin olduğu mahalle.
GALERİ DEVAM EDİYOR
30 yıl önce mandalina bahçesi olan bu mahalle şimdi binalarla dolu. Ancak depremin ardından burası da sadece bina temellerinin kaldığı bir tarlaya dönüşecek.
Erol Kaya, depremde çöken Barış Sitesi ve etrafındaki ağır hasarlı binaların yapım aşamasında çalışan inşaat işçisi. O bu mahalleye geldiğinde burası tarla ve bahçelerden oluşuyordu.
Hürriyet gazetesinden Erol Eser'in haberine göre, 28 yıl önce Ağrı'dan İzmir'e inşaatlarda çalışmak için geldiğini söyleyen Kaya, "İlk önce şu anda çökmek üzere olan Barış Sitesi'nin yanındaki Cumhuriyet Sitesi'nde sıva ustası olarak çalıştım.
Daha sonra Barış Sitesi yapılmaya başladı. Orada da arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Biz inşaatında çalıştık ama o binalara hiç güvenmedik" diyor.