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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS için geri sayım başladı. DGS'ye hazırlanan adaylar, sınava başvuru yapmak için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:24
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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!

DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 DGS kılavuzu için bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklıar devam ediyor. Sınava başvuru yapmak isteyen öğrenciler başvuru kılavuzu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!

DGS 2021 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2021 DGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun öğle vaktine kadar erişime açılması bekleniyor. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

DGS BAŞVURU KILAVUZU BU SAYFADA YER ALACAK

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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!

2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2021 DGS başvuruları 21-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!

2021 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 DGS başvuru kılavuzu yayımlanmadığı için başvuru ücreti de net olarak belli olmadı. 2020 yılında DGS başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, 2021 yılında da aynı ücretin uygulanacağı tahmin ediliyor. Net ücretin ne kadar olduğunu öğrenmek için 2021 DGS kılavuzunu beklemekte fayda var.