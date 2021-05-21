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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS için geri sayım başladı. DGS'ye hazırlanan adaylar, sınava başvuru yapmak için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:24
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