DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 DGS başvuru kılavuzu yayımlanmadığı için başvuru ücreti de net olarak belli olmadı. 2020 yılında DGS başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, 2021 yılında da aynı ücretin uygulanacağı tahmin ediliyor. Net ücretin ne kadar olduğunu öğrenmek için 2021 DGS kılavuzunu beklemekte fayda var.