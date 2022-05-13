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Haberler Galeri BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

BİLSEM baraj taban puanı kaç? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre sınav sonuçları bugün açıklanacak. Yetenek alanlarına göre MEB tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bugün sonuçların erişime açılacak olması ile birlikte gözler baraj puanına çevrildi. Peki, BİLSEM baraj puanı 2022 nedir? BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? İşte 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:14
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BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sınavı tamamlandı. Bu sınavın sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen BİLSEM taban puanları araştırılmaya başlandı. Peki, BİLSEM baraj puanı 2022 nedir? BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? İşte 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

2022 BİLSEM TABAN PUANLARI KAÇ?

BİLSEM taban baraj puanları, sınava giren 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin cevaplarına göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada yalnızca doğru olan sonuçlar dikkate alınmaktadır. BİLSEM'de taban ya da baraj puanları bu hesaplamalara göre belirlenmektedir. 2022 BİLSEM taban puanları henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda taban puanları şu şekilde uygulanmıştı:

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BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

1. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 500
Resim Yetenek Alanı: 460
Müzik Yetenek Alanı: 460

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BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

2. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 510
Resim Yetenek Alanı: 480
Müzik Yetenek Alanı: 480

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BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

3. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 520
Resim Yetenek Alanı: 500
Müzik Yetenek Alanı: 500