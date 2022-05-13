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BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...
BİLSEM baraj taban puanı kaç? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre sınav sonuçları bugün açıklanacak. Yetenek alanlarına göre MEB tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bugün sonuçların erişime açılacak olması ile birlikte gözler baraj puanına çevrildi. Peki, BİLSEM baraj puanı 2022 nedir? BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? İşte 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...