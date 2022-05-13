BİLSEM baraj puanı 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme taban puanları kaç? 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanları...

2022 BİLSEM TABAN PUANLARI KAÇ?

BİLSEM taban baraj puanları, sınava giren 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin cevaplarına göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada yalnızca doğru olan sonuçlar dikkate alınmaktadır. BİLSEM'de taban ya da baraj puanları bu hesaplamalara göre belirlenmektedir. 2022 BİLSEM taban puanları henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda taban puanları şu şekilde uygulanmıştı: