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DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman?
DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 DGS sınavına sayılı günler kala öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladılar. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS adayları ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 DGS ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 11:47
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