27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman?

DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman?

DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 DGS sınavına sayılı günler kala öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladılar. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS adayları ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 DGS ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 11:47
  • 1
  • 16
DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman?

2020 DGS sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. DGS sınavına geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ön lisans öğrencilerinin lisans düzeyine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) sayılı günler kaldı. Sınava hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 DGS ne zaman? İşte 2020 DGS ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman?

2020 DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020 yılı DGS sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, ÖSYM sınavlarının giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, 9 Ağustos'ta yapılacak DGS sınavı giriş belgelerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

  • 3
  • 16
DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman?

2020 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, DGS sınavı 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

  • 4
  • 16
DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.

  • 5
  • 16
DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.