DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman?

2020 DGS sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. DGS sınavına geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ön lisans öğrencilerinin lisans düzeyine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) sayılı günler kaldı. Sınava hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 DGS ne zaman? İşte 2020 DGS ile ilgili merak edilenler...