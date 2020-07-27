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Adaylar belirleniyor! İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman?
İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1072 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru yapan adaylar heyecan içinde kura sonuçlarını beklemeye başladı. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekimine dair son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 12:04
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