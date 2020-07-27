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Adaylar belirleniyor! İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman?

İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1072 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru yapan adaylar heyecan içinde kura sonuçlarını beklemeye başladı. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekimine dair son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 12:04
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Adaylar belirleniyor! İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman?

MSB kura sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı ve İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek işçi alımında son viraja girildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava katılacak adayları belirlemek için kura çekimi 27 Temmuz saat 10.30'da başladı. MSB kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla beklemeye başladılar. Peki, İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adaylar belirleniyor! İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman?

İŞKUR MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MSB KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Adaylar belirleniyor! İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman?

HAK KAZANANLARA BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

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Adaylar belirleniyor! İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman?

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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Adaylar belirleniyor! İŞKUR MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2020 MSB 1072 işçi alımı mülakat ne zaman?

MSB İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT NE ZAMAN?

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav tarihi henüz açıklanmadı. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.