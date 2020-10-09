Bölgenin oyun kurucusu! Dünyanın gözü Türk SİHA'larında Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki başarısı, her geçen gün artarak adını dünyanın sayılı ülkeleri arasına yazdırdı. Uzmanlar, "Sıklıkla kullandık, kullandıkça deneyimledik, deneyimledikçe geri bildirimde bulunduk ve nihayetinde söz konusu araçları mükemmelleştirdik" açıklamasında bulundu. Giriş Tarihi: 09.10.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 13:25
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinin hiç şüphesiz en kritik dönüm noktalarından biri insansız hava araçları alanında atılan adımlar oldu. Yakın bir geçmişe kadar kendi sınırları içindeki terör unsurlarını dahi başka ülkelerin sağladığı görüntülerle takip etmek zorunda kalan Ankara, ortaya konan yol haritası ve kısa sürede kat edilen mesafelerle sadece insansız hava araçlarında değil, bu platformların silahlı versiyonlarında da dünyanın en iyileri arasında yerini aldı.
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İç güvenlik operasyonları kapsamında üstlendiği görevler ve sahadaki başarısı, Suriye'de kullanıldığında sağladığı faydalar, Irak gibi çok zorlu bir coğrafyada yaptığı işler, Libya'da tüm dengeleri değiştiren bir oyuncu olarak karşımıza çıkması, Ege ve Akdeniz'de sağladığı büyük avantajlar ve nihayetinde kardeş ülke Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan güçleriyle mücadelesinde düşman üzerinde yarattığı ağır tahribat…
Peki ama Türk SİHA'ları bu denli zorlu coğrafyalarda, böylesine değişken dış unsurların olduğu ortamlarda başarısını nasıl 'sürdürülebilir' kıldı? Savunma Analisti Hakan Kılıç'a göre Türkiye'nin bu alanda en önemli avantajlarından biri yerli ve milli SİHA'ların defalarca denenmesi…
TRT Haber'in haberine göre "PKK ile mücadelede, Suriye'de, Irak'ta, Mavi Vatan sınırları içinde ve çok daha farklı coğrafyalarda bu platformları sıkça kullandık" diyen Kılıç, TUSAŞ ve Baykar Savunma gibi iki SİHA platformu üreticisinin alandan gelen bilgilere göre sürekli güncellemeler ve geliştirmeler yaptığına dikkat çekti.
Türk SİHA'larının çok farklı alanlarda kullanılmasının ciddi bir deneyimi beraberinde getirdiğini anlatan Hakan Kılıç, şöyle devam etti: "Nihayetinde sıklıkla kullandık, kullandıkça deneyimledik, deneyimledikçe geri bildirimde bulunduk ve nihayetinde söz konusu araçları mükemmelleştirdik.