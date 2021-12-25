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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya veda! AKM’de tören düzenlendi

Klasik Türk Müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 95 yaşında vefat eden Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi. Törende gözyaşlarına hakim olamayan eşi Ayten Yavaşça, eşi için yazdığı şiiri okudu. Törende konuşan Bakan Ersoy, "İstisna şahsiyet kavramının içini bütünüyle dolduran bir insandı" dedi. Yavaşça, öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 13:14
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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya veda! AKM’de tören düzenlendi

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi.

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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya veda! AKM’de tören düzenlendi

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesine, dostlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diledi

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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya veda! AKM’de tören düzenlendi

. Tören dualar ile son bulurken, Yavaşca'nın cenazesi ise öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya veda! AKM’de tören düzenlendi

"ONSUZ HER ŞEY ÇOK ZOR OLACAK"
Eşini çok sevdiğini söyleyen Ayten Yavaşça, "Çok uzun bir süre hastanelerde kaldı. Hastanede yatış süremizce Sina Kıraç'a minnettarım. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Hastanemizdeki başhekimden tüm personele de çok teşekkür ediyorum. Onsuz her şey çok zor olacak. Ben onu tanıdığım zaman 19 yaşındaydım. Biz birbirimizi çok sevdik. Biz yüzyılın aşıkları kitabına girdik. Çok hüzünlüyüm eve sevinçle gelirdi ve evini çok severdi. Mütevazi biriydi, kimseden bir şey istemezdi ve herkesle dosttu" dedi.

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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya veda! AKM’de tören düzenlendi

"Eski zaman âlimlerinin son örneklerinden biriydi"
Sanat alanındaki ilmiyle insanların hayatına dokunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikle yeri doldurulamaz bir insan hazinesine veda etmenin derin üzüntüsü içinde değerli hocamıza Allah'tan rahmet; sizlere, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tıp elbette çok farklı bir saha ve oradaki hizmetleri, yayınları, makaleleri, kurucu olarak aldığı sorumluluklar ve yetiştirdiği hekimlerle hocamızın hayatı başlı başına bir hayranlık vesilesidir. Bu gerçek, mesai arkadaşlarının ve öğrencilerinin şahsında en güzel şekilde yaşamaya devam edecektir. Ancak Alâeddin Yavaşça birden fazla zirvesi olan ulu bir dağ gibiydi. Şüphesiz hayatı boyunca Türk musikisi vesilesiyle en zarif, en zengin ve özgün şekilde yükselttiği zirve sanat olmuştur. Sanat ruha ve onun duygu dediğimiz dışa vurumlarına hitap etme ilmidir. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça tıp sahasındaki uzmanlığı kadar insanların hayatına sanat alanındaki ilmiyle de dokunmayı başarmış, derin bir iz ve etki bırakmış; "istisna şahsiyet" kavramının içini bütünüyle dolduran bir insandı. Anlatmak gerçekten çok güç. Eski zaman âlimlerinin son örneklerinden biriydi demek sanırım bu anlamda doğru bir ifade olacaktır. Birden fazla alanda ve o alanların gerek idari makamlarında gerek ilmi safhasında gerekse uygulamasında yerine getirdiği vazifelerle, ortaya koyduğu ilmi ve sanatsal eserlerle, yetiştirdiği insanlarla Alâeddin Yavaşça ismi üzerine çokça konuşulması, anlaşılması, araştırılması ve daima faydalanılması gereken engin bir kaynağı ifade eder olmuştur" diye konuştu.