25 Aralık 2021, Cumartesi
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya veda! AKM’de tören düzenlendi
Klasik Türk Müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 95 yaşında vefat eden Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi. Törende gözyaşlarına hakim olamayan eşi Ayten Yavaşça, eşi için yazdığı şiiri okudu. Törende konuşan Bakan Ersoy, "İstisna şahsiyet kavramının içini bütünüyle dolduran bir insandı" dedi. Yavaşça, öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 13:14
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