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Haberler Galeri 8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?

8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM 28. dönem başvuru tarihleri belli oldu! POMEM başvuru şartları nelerdir sorusu da yanıt buldu. Lisans ve önlisans mezunu toplam 8.000 polisin alınacağı başvuru döneminde, ilk başvurular 27 Aralık tarihinde alınacak. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruya göre; lisans mezunu 6.400, önlisans mezunu 1.600 polis alımı yapılacak. Alımı yapılacak personellerin 1.600'ü kadın olacak. Aday Belirleme Ön Başvurularını geçen adaylar 28. dönem POMEM giriş sınavına alınacak. Peki; POMEM 28. dönem başvuru tarihleri nelerdir? İşte; 28. dönem POMEM başvuru şartları!

Giriş Tarihi: 25.12.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 13:08
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8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?

28. dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? POMEM 28. dönem başvuru tarihleri duyuruldu. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruya göre; kuruma toplamda 8.000 polis alımı yapılacağı belirtildi. Adayların en az lisans veya önlisans mezunu olması gerekecek. Alım yapılacak 8.000 kişinin 1.600'ü kadın olacak. POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık'ta başlayacak. Peki; 28. dönem POMEM başvuru şartları nelerdir?

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8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?

PA (Polis Akademis)'den yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren POMEM'in, önlisans ve lisans mezunu adayların başvurularını önümüzdeki günlerde kabul edeceği bildirildi.

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8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?

28'nci dönem polis meslek eğitim için POMEMlere önlisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilerek, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır." denildi.

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8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

28. dönem POMEM polis alımı için başvurular 27 Aralık 2021'de başlayacak.

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8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI!

POMEM için başvuru şartları henüz belli olmadı. Geçmiş dönemlerdeki polis alımlarında başvuru şartları şu şekilde belirlenmişti:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,