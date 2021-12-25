25 Aralık 2021, Cumartesi
8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?
POMEM 28. dönem başvuru tarihleri belli oldu! POMEM başvuru şartları nelerdir sorusu da yanıt buldu. Lisans ve önlisans mezunu toplam 8.000 polisin alınacağı başvuru döneminde, ilk başvurular 27 Aralık tarihinde alınacak. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruya göre; lisans mezunu 6.400, önlisans mezunu 1.600 polis alımı yapılacak. Alımı yapılacak personellerin 1.600'ü kadın olacak. Aday Belirleme Ön Başvurularını geçen adaylar 28. dönem POMEM giriş sınavına alınacak. Peki; POMEM 28. dönem başvuru tarihleri nelerdir? İşte; 28. dönem POMEM başvuru şartları!
Giriş Tarihi: 25.12.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 13:08
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