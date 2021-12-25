25 Aralık 2021, Cumartesi
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!
Tüm dünyayı etkisi alan Omicron varyantı nedeniyle birçok ülkede kapanma kararı alınırken, ülkemizde de yeniden kapanma olup olmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 31 Aralık yasak var mı sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında yeni bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, merak edilen soruya yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:51
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