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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!

Tüm dünyayı etkisi alan Omicron varyantı nedeniyle birçok ülkede kapanma kararı alınırken, ülkemizde de yeniden kapanma olup olmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 31 Aralık yasak var mı sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında yeni bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, merak edilen soruya yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:51
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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Yeni yılı kutlamamıza sayılı günler kala yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündemde merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların merak ettiği konuya açıklık getirdi. Memişoğlu'nun açıklamalarının ardından yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor.

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel anlamda Nisan-Mayıs aylarından beri "yatay" seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşansa da, Omicron nedeniyle Avrupa'da hızla artan vaka sayılarının bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'ye de yansıyacağına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!

Prof. Dr. Memişoğlu, korku ve panikle değil, "kişisel tedbirle" bu süreçlerin daha kolay atlatılabileceğini söyleyerek, "Şimdiye dek üç tane ciddi yükselişten sonra, şu anda İstanbul'da da Türkiye'de de vaka sayıları belli bir seviyede ve kontrol altında devam ediyor. Tabii bu, insanlarımızda biraz rahatlamayı da beraberinde getirdi. Özellikle aşının da etkisiyle, insanların özgüveni arttı. Maske mesafe konusunda gevşeme yaşıyoruz. Bu konuda bir rehavet yaşamamamız lazım.

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!

Çünkü görüyoruz ki Omicron'dan sonra, ki bulaşıcılığı çok yüksek, özellikle Avrupa ülkelerinde, İngiltere, Almanya ve Fransa'da vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bu ciddi artışlar eskisi gibi ölüm veya yoğun bakıma yatışlara çok yansımasa da maske, mesafe ve aşılanma konusunda hassasiyet göstermemiz gerekiyor" dedi.

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!

Toplumun pandemi kurallarına uyumundan genel anlamda memnun olduğunu söyleyen Prof. Memişoğlu, toplumdan son zamanlarda özellikle kapalı alanlarda maskeyi mümkün olduğu kadar kullanmaları ve mesafe ile beraber pandemiyle mücadeleye katkı vermelerini beklediğini ifade etti. Prof. Dr. Memişoğlu, "Aşı konusunda da toplumumuz aslında uyum gösteriyor. İstanbul'da geçen hafta itibariyle çift doz aşılanma oranı yüzde 75'e ulaştı. Bütün İstanbullar'a teşekkür ediyorum bunun için. Rapel ya da tekrar dozu gelen vatandaşlarımızdan, aşılarını yaptırmak konusunda hassasiyet görüyoruz. Yani ek dozlarını yaptırma konusunda da vatandaşlarımızın hastanelerimize başvurularında yoğun talep var. Ama nasıl ki kışın gripten daha çok korunuyorsak, eğer kişi kendisini kötü hissediyorsa, şüphesi varsa, lütfen toplu alanlara, özellikle de yılbaşında, kalabalık ortamlara girmesin. Bu, hem kendileri hem de çevresinin sağlığı için önemli" şeklinde konuştu.