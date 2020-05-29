0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!

Son dakika... 18 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, 0-18 yaş arası çocuk ve gençlerin sokağa çıkacakları günler ve saatler açıklandı. Öte yandan 18-20 yaş arasındaki gençler için kısıtlama 29 Mayıs'ta sona erecek. Başkan Erdoğan'ın sokağa çıkma izni ile ilgili açıklamalarının ardından ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki, 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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