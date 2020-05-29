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Haberler Galeri 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!

0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!

Son dakika... 18 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, 0-18 yaş arası çocuk ve gençlerin sokağa çıkacakları günler ve saatler açıklandı. Öte yandan 18-20 yaş arasındaki gençler için kısıtlama 29 Mayıs'ta sona erecek. Başkan Erdoğan'ın sokağa çıkma izni ile ilgili açıklamalarının ardından ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki, 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:17
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0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!

Son dakika... 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü. Öte yandan sokağa çıkma izin günleri ve saatleri de belirlendi. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Peki, 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? İşte merak edilenler...

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0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!

0-18 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!

'18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!

Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

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0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.