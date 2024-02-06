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Devlet millet el ele yaralar sarıldı! Her ay 15-20 bin konut teslim edilecek

Türkiye, 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Büyük afetin ülke ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar olurken, bu süreçte devlet-millet el ele vererek yaraları sardı.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:36
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Devlet millet el ele yaralar sarıldı! Her ay 15-20 bin konut teslim edilecek

Depremin ilk saatlerinden itibaren başlayan seferberlik kapsamında, 2023 yılı boyunca 347 noktada 185 bini aşkın konteyner kuruldu. Konteyner kentlerde barınma ihtiyacı karşılanan depremzede sayısı 580 bini aştı.

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Devlet millet el ele yaralar sarıldı! Her ay 15-20 bin konut teslim edilecek

Yıl boyu dağıtılan sıcak yemek miktarı 33 milyon, kumanya ve paketli gıda sayısı ise 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

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Devlet millet el ele yaralar sarıldı! Her ay 15-20 bin konut teslim edilecek

GERİ DÖNÜŞLER HIZLANDI

Başlatılan yardım kampanyaları sayesinde toplanan destek miktarı 129 milyar lirayı buldu. Devletin ve milletin omuz omuza vermesiyle hızla yükselen yapılar, depremzedelere de umut oldu.

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Devlet millet el ele yaralar sarıldı! Her ay 15-20 bin konut teslim edilecek

Büyük felaket sonrasında Kahramanmaraş'tan ayrılan her 4 kişiden 3'ü memleketine geri döndü. AFAD verilerine göre, depremin merkezi olan kentte geri dönüşlerin sayısı 312 bin 456'ya ulaştı.

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Devlet millet el ele yaralar sarıldı! Her ay 15-20 bin konut teslim edilecek

Gaziantep'te ise geçen yıldan bu yana 33 binden fazla vatandaşa 500 milyon liraya yakın kira desteği sağlandı.