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Devlet millet el ele yaralar sarıldı! Her ay 15-20 bin konut teslim edilecek
Türkiye, 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Büyük afetin ülke ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar olurken, bu süreçte devlet-millet el ele vererek yaraları sardı.
Sabah
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:16Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:36