05 Temmuz 2023, Çarşamba
Canan Karatay'ın sağlık listesiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Sabahtan akşama kadar...
Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren mucizevi yöntem! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız suyunuzu böyle tüketin... Sedef, egzama, sivilce, mantar gibi birçok hastalıkları tedavi ediyor. Sağlık beslenme önerileriyle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer de cilt bakım önerisiyle geldi. Karatay'ın söylediği yöntem bütün kusurlarınızı yok edecek! İşte, sırrı...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 23:28
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